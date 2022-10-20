Российский истребитель выпустил ракету возле британского самолета над Черным морем

Российский самолет выпустил ракету возле британского самолета, который патрулировал международное воздушное пространство над Черным морем 29 сентября.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает "Европейская правда" со ссылкой на Guardian.

Уоллес сообщил парламенту, что Великобритания приостановила патрулирование после этого инцидента и выразила свою обеспокоенность министру обороны России Сергею Шойгу.

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Министр заявил, что с "невооруженным самолетом королевских ВВС RC-135 Rivet Joint" взаимодействовали два российских Су-27, один из которых "выпустил ракету в районе Rivet Joint".

"Не является чем-то необычным то, что самолеты сопровождаются, и этот день не был исключением. Однако во время этого взаимодействия выяснилось, что один из самолетов Су-27 выпустил ракету в непосредственной близости от Rivet Joint за пределами визуальной досягаемости.

Общая продолжительность взаимодействия российского самолета и британского самолета составила около 90 минут. Патрулирование завершилось и самолеты вернулись на базу", - рассказал Уоллес.

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Россия заявила, что это была техническая неисправность, и Уоллес сказал, что Британия возобновила патрулирование. Он добавил, что патрули теперь сопровождаются истребителями.

Министр обороны Великобритании выступил в парламенте после возвращения из внезапного визита к своему американскому коллеге в Вашингтоне.

Как сообщалось, Уоллес поспешно отменил выступление перед комитетом по вопросам обороны Палаты общин во вторник утром из-за срочной поездки в Вашингтон.

Редактор Sky News по вопросам безопасности и обороны Дебора Хейнс назвала визит "спешно организованным". Она сослалась на источник в Минобороны, отметив: "Министр обороны находится в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы обсудить общие проблемы безопасности, включая Украину. Он посетит своего коллегу в Пентагоне и высокопоставленных чиновников в Белом доме".