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У Генштабі назвали завдання №1, яке ставить окупантам їхнє командування

Валентина РоманенкоЧетвер, 20 жовтня 2022, 15:10
У Генштабі назвали завдання №1, яке ставить окупантам їхнє командування
Олексій Громов. фото медіацентру "Україна-Укрінформ"

Найпріоритетнішим для російських окупантів залишається завдання зупинити наступ української армії на Херсонському напрямку.

Джерело: заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу 20 жовтня

Пряма мова: "Дані розвідки свідчать, що в найближчій перспективі завданням №1 для збройних сил РФ визначено утримати фронт та зупинити український наступ на Херсонському напрямку.

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Таке завдання ворог планує вирішити насамперед за рахунок першої хвилі часткової мобілізації та шляхом збільшення кількості угруповань збройних сил Росії на правобережжі річки Дніпро".

Деталі: За словами Громова, на сьогодні для стримування просування підрозділів ЗСУ в Південно-бузькому операційному районі противник зосередив до 45 батальйонних тактичних груп, які прискорюють фортифікаційне обладнання оборонних рубежів.

При цьому противник постійно намагається відновити переправи через річку Дніпро, щоб забезпечити підтримку своїх військ.

ВІДЕО ДНЯ

Підрозділи ЗСУ продовжують завдавати ударів по скупченню особового складу і техніки ворога. Знищуються переправи, склади, тримаються під вогневим контролем шляхи логістичного забезпечення противника.

Теми: війнаГенштаб
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