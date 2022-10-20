Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Генштабе назвали задачу №1, которую ставит оккупантам их командование

Валентина РоманенкоЧетверг, 20 октября 2022, 15:10
В Генштабе назвали задачу №1, которую ставит оккупантам их командование
Алексей Громов. фото медиацентра "Украина-Укринформ"

Самой приоритетной для российских оккупантов остается задача остановить контрнаступление украинской армии на Херсонском направлении.

Источник: заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге 20 октября

Прямая речь: "Данные разведки свидетельствуют, что в ближайшей перспективе задачей №1 для вооруженных сил РФ определено удержать фронт и остановить украинское наступление на Херсонском направлении.

Реклама:

Такую задачу враг планирует решить прежде всего за счет первой волны частичной мобилизации и путем увеличения количества группировок вооруженных сил России на правобережье реки Днепр".

Детали: По словам Громова, на сегодня для сдерживания продвижения подразделений ВСУ в Южно-бугском операционном районе противник сосредоточил до 45 батальонных тактических групп, которые ускоряют фортификационное оборудование оборонительных рубежей.

При этом противник постоянно пытается восстановить переправы через реку Днепр, чтобы обеспечить поддержку своих войск.

ВИДЕО ДНЯ

Подразделения ВСУ продолжают наносить удары по скоплению личного состава и техники врага. Уничтожаются переправы, склады, держатся под огневым контролем пути логистического обеспечения противника.

Темы: войнаГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

Все новости...
Угроза наступления из Беларуси растет – Генштаб
Ситуация на фронте обострилась, но армия РФ успеха не имеет – представитель Генштаба
После успехов ВСУ на Херсонщине российская армия перемещает технику на левый берег Днепра – СМИ 
Россия может забрать с правого берега Херсонщины опытных военных, а оставить мобилизованных – Генштаб
Последние новости
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
Все новости...
Реклама: