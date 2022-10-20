В Генштабе назвали задачу №1, которую ставит оккупантам их командование

Самой приоритетной для российских оккупантов остается задача остановить контрнаступление украинской армии на Херсонском направлении.

Источник: заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге 20 октября

Прямая речь: "Данные разведки свидетельствуют, что в ближайшей перспективе задачей №1 для вооруженных сил РФ определено удержать фронт и остановить украинское наступление на Херсонском направлении.

Такую задачу враг планирует решить прежде всего за счет первой волны частичной мобилизации и путем увеличения количества группировок вооруженных сил России на правобережье реки Днепр".

Детали: По словам Громова, на сегодня для сдерживания продвижения подразделений ВСУ в Южно-бугском операционном районе противник сосредоточил до 45 батальонных тактических групп, которые ускоряют фортификационное оборудование оборонительных рубежей.

При этом противник постоянно пытается восстановить переправы через реку Днепр, чтобы обеспечить поддержку своих войск.

Подразделения ВСУ продолжают наносить удары по скоплению личного состава и техники врага. Уничтожаются переправы, склады, держатся под огневым контролем пути логистического обеспечения противника.