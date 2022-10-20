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Прем'єрка Британії оголосила про відставку

Четвер, 20 жовтня 2022, 15:39

Прем'єрка Британії Ліз Трасс оголосила про наміри подати у відставку після 6 тижнів перебування на посаді.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я прийшла на посаду в часи великої економічної та міжнародної нестабільності. Сім'ї та підприємства були стурбовані тим, як оплачувати свої рахунки", - сказала вона.

Трасс додала, що вона була обрана "з мандатом змінити це"  і її уряду вдалося досягти успіху у зменшенні рахунків громадян.

"Я не можу реалізувати мандат, який мені довірили. Я повідомила королю про наміри подати у відставку" – визнала вона.

За її словами, будуть проведені вибори керівництва Консервативної, які "мають бути завершені протягом наступного тижня".

Трасс сказала, що "це забезпечить нам продовження виконання наших фінансових планів".

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Вона залишиться на посаді прем'єр-міністра до обрання наступника.

Оголошення про відставку прозвучало на 45й день перебування Ліз Трасс на посаді прем'єр-міністра. Її термін перебування на посту став найкоротшим в історії.

Ще напередодні в її офісі запевняли, що вона не збирається у відставку. Однак ввечері подала у відставку глава МВС Суелла Браверман і натякнула, що прем’єрці слід зробити те саме.

Браверман стала другою міністеркою уряду Трасс, що пішла з посади через трохи більш як 40 днів його роботи. Минулого тижня прем’єрка звільнення міністра фінансів Квасі Квартенга, який представив розкритиковану податкову реформу.

У четвер стало відомо, що до відставки Трасс закликають 14 членів Консервативної партії. 

Нагадаємо, у понеділок новопризначений міністр фінансів Британії Джеремі Гант оголосив про фактичне скасування податкової реформи, яку ініціювала Трасс і через яку Консервативна партія почала обговорювати її відставку.

Через економічні потрясіння, спричинені ухваленням міні-бюджету, депутати британського парламенту від Консервативної партії почали публічно закликати прем'єр-міністерку піти у відставку. Але сама Трасс, вибачившись за помилки, виключила таку можливість.

Читайте також: Зовсім не Тетчер. Чому прем'єрка Британії провалила реформи та опинилася за крок до відставки.

Теми: Велика Британія
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