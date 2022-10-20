Премьер Британии объявила об отставке

Премьер Британии Лиз Трасс объявила о намерениях подать в отставку после 6 недель пребывания в должности.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я пришла на должность во времена большой экономической и международной нестабильности. Семьи и предприятия были обеспокоены тем, как оплачивать свои счета", - сказала она.

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Трасс добавила, что она была избрана "с мандатом изменить это" и ее правительству удалось добиться успеха в уменьшении счетов граждан.

"Я не могу реализовать мандат, который мне доверили. Я сообщила королю о намерениях подать в отставку" - признала она.

По ее словам, будут проведены выборы руководства Консервативной, которые "должны быть завершены в течение следующей недели".

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Трасс сказала, что "это обеспечит нам продолжение выполнения наших финансовых планов".

Она останется на посту премьер-министра до избрания преемника.

Объявление об отставке прозвучало на 45й день пребывания Лиз Трасс на посту премьер-министра.

Еще накануне в ее офисе уверяли, что она не собирается в отставку. Однако вечером подала в отставку глава МВД Суэлла Браверман и намекнула, что премьеру следует сделать то же самое.

Браверман стала вторым министром правительства Трасс, ушедшим с должности спустя чуть более 40 дней его работы. На прошлой неделе премьер увольнение министра финансов Кваси Квартенга, который представил раскритикованную налоговую реформу.

В четверг стало известно, что к отставке Трасс призывают 14 членов Консервативной партии.

Напомним, в понедельник новоназначенный министр финансов Британии Джереми Хант объявил о фактической отмене налоговой реформы, которую инициировала Трасс и из-за которой Консервативная партия начала обсуждать ее отставку.

Из-за экономических потрясений, вызванных принятием мини-бюджета, депутаты британского парламента от Консервативной партии начали публично призывать премьер-министра уйти в отставку. Но сама Трасс, извинившись за ошибки, исключила такую возможность.