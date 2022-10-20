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Росіяни імовірно готують теракти проти власного населення – розвідка

Альона Мазуренко Четвер, 20 жовтня 2022, 15:40

Українські розвідники повідомляють, що російські спецслужби ймовірно готують теракти проти власного населення.

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "Військкомати на території РФ розповсюджують "пам’ятки" для місцевих жителів в яких звинувачують українські спецслужби в плануванні та проведенні терористичних актів проти мирного населення.

Начебто "диверсанти" викладають на дорогах, лавках і в кущах заміновані телефони, гаманці, планшети. І що подібним чином можуть бути заміновані навіть дитячі речі...

Імовірно російські спецслужби таким чином готують підґрунтя для проведення провокацій з подальшим звинуваченням України".

Деталі: Відзначається, що російські окупанти залишають на тимчасово окупованих територіях заміновані предмети. 

Після звільнення окупованих територій українські захисники виявляють різноманітні заміновані предмети, побутові прилади і дитячі іграшки, які призводили до каліцтв і навіть смертей мирного населення.

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Теми: розвідкаРосіяокупація
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