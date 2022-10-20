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Россияне вероятно готовят теракты против собственного населения – разведка

Алена МазуренкоЧетверг, 20 октября 2022, 15:40
Россияне вероятно готовят теракты против собственного населения – разведка

Украинские разведчики сообщают, что российские спецслужбы вероятно готовят теракты против собственного населения.

Источник: главное управление разведки

Дословно: "Военкоматы на территории РФ распространяют "памятки" для местных жителей в которых обвиняют украинские спецслужбы в планировании и проведении террористических актов против мирного населения.

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Вроде бы "диверсанты" выкладывают на дорогах, скамейках и в кустах заминированные телефоны, кошельки, планшеты. И что подобным образом могут быть заминированы даже детские вещи...

Вероятно российские спецслужбы таким образом готовят почву для проведения провокаций с последующим обвинением Украины".

Детали: Отмечается, что российские оккупанты оставляют на временно оккупированных территориях заминированные предметы. 

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После освобождения оккупированных территорий украинские защитники обнаруживают различные заминированные предметы, бытовые приборы и детские игрушки, которые приводили к увечьям и даже смертям мирного населения.

Темы: разведкаРосcияоккупация
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