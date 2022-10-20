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Британські консерватори розраховують обрати нового прем'єра до 31 жовтня

"Європейська правда"Четвер, 20 жовтня 2022, 16:35
Грем Брейді, фото Getty Images

У Консервативній партії Британії розраховують обрати нового лідера і майбутнього прем'єра до кінця цього місяця.

Про це заявив голова процедурного Комітету 1922 року (він визначає правила, за якими торі обирають і звільняють лідера) Грем Брейді, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Я розмовляв з керівником партії Джейком Беррі, і він підтвердив, що до п'ятниці, 28 жовтня, можна буде провести голосування і завершити вибори лідера. Таким чином, ми повинні мати нового лідера до фінансового звіту, який відбудеться 31 жовтня" – сказав Брейді.

Він зазначив, що це "не та ситуація", на яку він сподівався.

На запитання, чи буде два кандидати у лідери, він відповів: "Якщо буде лише один кандидат, то буде лише один кандидат".

Водночас, якщо буде два кандидати, то це питання буде винесено на розгляд членів партії.

Нагадаємо, прем'єрка Британії Ліз Трасс оголосила про наміри подати у відставку.

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Оголошення про відставку прозвучало на 45й день перебування Ліз Трасс на посаді прем'єр-міністра. Її термін перебування на посту став найкоротшим в історії.

Теми: Велика Британія
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