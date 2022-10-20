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Британські консерватори розраховують обрати нового прем'єра до 31 жовтня

"Європейська правда"Четвер, 20 жовтня 2022, 16:35
Британські консерватори розраховують обрати нового прем'єра до 31 жовтня
Грем Брейді, фото Getty Images

У Консервативній партії Британії розраховують обрати нового лідера і майбутнього прем'єра до кінця цього місяця.

Про це заявив голова процедурного Комітету 1922 року (він визначає правила, за якими торі обирають і звільняють лідера) Грем Брейді, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Я розмовляв з керівником партії Джейком Беррі, і він підтвердив, що до п'ятниці, 28 жовтня, можна буде провести голосування і завершити вибори лідера. Таким чином, ми повинні мати нового лідера до фінансового звіту, який відбудеться 31 жовтня" – сказав Брейді.

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Він зазначив, що це "не та ситуація", на яку він сподівався.

На запитання, чи буде два кандидати у лідери, він відповів: "Якщо буде лише один кандидат, то буде лише один кандидат".

Водночас, якщо буде два кандидати, то це питання буде винесено на розгляд членів партії.

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Нагадаємо, прем'єрка Британії Ліз Трасс оголосила про наміри подати у відставку.

Оголошення про відставку прозвучало на 45й день перебування Ліз Трасс на посаді прем'єр-міністра. Її термін перебування на посту став найкоротшим в історії.

Теми: Велика Британія
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