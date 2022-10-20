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Британские консерваторы рассчитывают избрать нового премьера до 31 октября

"Европейская правда"Четверг, 20 октября 2022, 16:35
Грэм Брэйди, фото Getty Images

В Консервативной партии Британии рассчитывают избрать нового лидера и будущего премьера до конца этого месяца.

Об этом заявил председатель процедурного Комитета 1922 года (он определяет правила, по которым тори выбирают и увольняют лидера) Грэм Брейди, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Я разговаривал с руководителем партии Джейком Берри, и он подтвердил, что до пятницы, 28 октября, можно будет провести голосование и завершить выборы лидера. Таким образом, мы должны иметь нового лидера до финансового отчета, который состоится 31 октября" - сказал Брейди.

Он отметил, что это "не та ситуация", на которую он надеялся.

На вопрос, будет ли два кандидата в лидеры, он ответил: "Если будет только один кандидат, то будет только один кандидат".

В то же время, если будет два кандидата, то этот вопрос будет вынесен на рассмотрение членов партии.

Напомним, премьер Британии Лиз Трасс объявила о намерениях подать в отставку.

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Объявление об отставке прозвучало на 45й день пребывания Лиз Трасс на посту премьер-министра. Ее срок пребывания на посту стал самым коротким в истории.

Темы: Великобритания
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