РФ скорочує сили в Сирії, що може змінити позицію Ізраїлю щодо озброєння України – NYT

За словами джерел, Москва вивела із Сирії ключову систему ППО та частину військ для посилення війни в Україні. Це потенційно може змінити позицію Ізраїлю щодо нанесення удару по Сирії або озброєння України.

Джерело: The New York Times

Дослівно: "За словами трьох високопоставлених чиновників, які працюють на Близькому Сході, Росія нещодавно перекинула з Сирії критично важливу військову техніку та війська, що підкреслює, як її невдале вторгнення в Україну підірвало вплив Москви в інших країнах, і усуває одну з кількох перешкод для підтримки України з боку Ізраїлю".

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Деталі: Росія, яка з 2015 року допомагає сирійському режиму утримувати владу, як і раніше зберігає там значну присутність.

Виведення військ РФ із Сирії може дозволити Ізраїлю переосмислити свій підхід як до Сирії, так і до України.

За словами двох високопоставлених західних дипломатів і високопоставленого представника ізраїльського оборонного відомства, Москва нещодавно перекинула з Сирії частину військ і систему ППО.

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Чиновники по-різному оцінили кількість виведених військ: двоє з них назвали два батальйони, або від 1200 до 1600 солдатів, а інший сказав, що набагато більше. Але всі вони погодилися з тим, що чисельність бойових підрозділів було скорочено.

Ізраїльський чиновник також сказав, що кілька російських командирів були переведені з Сирії в Україну, а військове керівництво Росії в Москві стало менше брати участь у повсякденному управлінні операціями в Сирії.

Будучи ворогом як Ірану, так і Сирії, Ізраїль регулярно завдає ударів по цілях у Сирії, щоб перешкодити Тегерану закріпитися поблизу північно-східного кордону Ізраїлю. У 2018 році ризик для ізраїльських пілотів під час цих рейдів зріс після того, як Росія перекинула в Сирію систему ППО С-300.

Через зростаючу військову підтримку РФ з боку Ірану, у поєднанні зі збільшенням кількості російських ударів по українському цивільному населенню, останніми днями в Ізраїлі знову виникли дебати щодо того, чи повинен Ізраїль постачати зброю Україні.

Ізраїль виробляє кілька систем ППО, які можуть бути корисними Україні для збиття ракет і безпілотників, включно з "Залізним куполом" малої дальності, який Ізраїль використовує проти ракет, випущених із сектору Гази, та "Барак 8" більшої дальності.

Наразі Ізраїль надає Україні базові розвіддані про іранські безпілотники, що використовуються Росією, а також запропонував вивчити рештки безпілотників, які розбилися на території України, за словами високопоставлених українських та ізраїльських чиновників.