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РФ сокращает силы в Сирии, что может изменить позицию Израиля по вооружению Украины – NYT

Алена МазуренкоЧетверг, 20 октября 2022, 16:45
РФ сокращает силы в Сирии, что может изменить позицию Израиля по вооружению Украины – NYT
ФОТО: GETTY

По словам источников, Москва вывела из Сирии ключевую систему ПВО и часть войск для усиления войны в Украине. Это потенциально может изменить позицию Израиля относительно нанесения удара по Сирии или вооружения Украины.

Источник: The New York Times

Дословно: "По словам трех высокопоставленных чиновников, работающих на Ближнем Востоке, Россия недавно перебросила из Сирии критически важную военную технику и войска, что подчеркивает, как ее неудачное вторжение в Украину подорвало влияние Москвы в других странах и устраняет одно из нескольких препятствий для поддержки Украины со стороны Израиля".

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Детали: Россия, которая с 2015 года помогает сирийскому режиму удерживать власть, по-прежнему сохраняет там значительное присутствие.

Вывод войск РФ из Сирии может позволить Израилю переосмыслить свой подход как к Сирии, так и к Украине.

По словам двух высокопоставленных западных дипломатов и высокопоставленного представителя израильского оборонного ведомства, Москва недавно перебросила из Сирии часть войск и систему ПВО.

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Чиновники по-разному оценили количество выведенных войск: двое из них назвали два батальона, или от 1200 до 1600 солдат, а другой сказал, что гораздо больше. Но все они согласились с тем, что численность боевых подразделений была сокращена.

Израильский чиновник также сказал, что несколько российских командиров были переведены из Сирии в Украину, а военное руководство России в Москве стало меньше участвовать в повседневном управлении операциями в Сирии.

Будучи врагом как Ирана, так и Сирии, Израиль регулярно наносит удары по целям в Сирии, чтобы помешать Тегерану закрепиться вблизи северо-восточной границы Израиля. В 2018 году риск для израильских пилотов во время этих рейдов возрос после того, как Россия перебросила в Сирию систему ПВО С-300.

Из-за растущей военной поддержки РФ со стороны Ирана, в сочетании с увеличением количества российских ударов по украинскому гражданскому населению, в последние дни в Израиле вновь возникли дебаты о том, должен ли Израиль поставлять оружие Украине.

Израиль производит несколько систем ПВО, которые могут быть полезны Украине для сбивания ракет и беспилотников, включая "Железный купол" малой дальности, который Израиль использует против ракет, выпущенных из сектора Газа, и "Барак 8" большей дальности.

Сейчас Израиль предоставляет Украине базовые разведданные об иранских беспилотниках, используемых Россией, а также предложил изучить останки беспилотников, разбившихся на территории Украины, по словам высокопоставленных украинских и израильских чиновников.

Темы: РосcияИзраильвойна
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