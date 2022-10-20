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Джонсон хоче змагатись за пост лідера консерваторів після відставки Трасс - Times

"Європейська правда"Четвер, 20 жовтня 2022, 17:11
Борис Джонсон, фото Getty Images

Очікується, що колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон візьме участь у перегонах за лідерство у Консервативній партії, щоб замінити Ліз Трасс, яка в четвер оголосила про свою відставку. 

Про це стало відомо політичному редактору Times Стівену Суінфорду, повідомляє "Європейська правда".

"Мені сказали, що Борис Джонсон, як очікується, візьме участь у змаганні за лідерство консерваторів. Він проводить зондування, але, як кажуть, вважає, що це питання національних інтересів", - написав редактор у своєму Twitter.

Нагадаємо, прем'єрка Британії Ліз Трасс оголосила про наміри подати у відставку.

Її заява прозвучало на 45-й день перебування на посаді прем'єр-міністра. Її термін перебування на посту став найкоротшим в історії.

Через економічні потрясіння, спричинені ухваленням міні-бюджету, депутати британського парламенту від Консервативної партії почали публічно закликати прем'єр-міністерку піти у відставку. Але сама Трасс, вибачившись за помилки, до сьогодні виключала таку можливість.

Читайте також: Зовсім не Тетчер. Чому прем'єрка Британії провалила реформи та опинилася за крок до відставки.

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Теми: Велика БританіяБорис Джонсон
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