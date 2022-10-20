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Джонсон хочет соревноваться за пост лидера консерваторов после отставки Трасс - Times

"Европейская правда"Четверг, 20 октября 2022, 17:11
Джонсон хочет соревноваться за пост лидера консерваторов после отставки Трасс - Times
Борис Джонсон, фото Getty Images

Ожидается, что бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон примет участие в гонке за лидерство в Консервативной партии, чтобы заменить Лиз Трасс, которая в четверг объявила о своей отставке.

Об этом стало известно политическому редактору Times Стивену Суинфорду, сообщает "Европейская правда".

"Мне сказали, что Борис Джонсон, как ожидается, примет участие в соревновании за лидерство консерваторов. Он проводит зондирование, но, как говорится, считает, что это вопрос национальных интересов", – написал редактор в своем Twitter.

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Напомним, премьер Британии Лиз Трасс объявила о намерениях подать в отставку.

Ее заявление прозвучало на 45-й день пребывания в должности премьер-министра. Ее срок пребывания на посту стал кратчайшим в истории.

Из-за экономических потрясений, вызванных принятием мини-бюджета, депутаты британского парламента от Консервативной партии начали публично призывать премьер-министра уйти в отставку. Но сама Трасс, извинившись за ошибки, до сих пор исключала такую ​​возможность.

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Темы: ВеликобританияБорис Джонсон
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