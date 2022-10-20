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Українська ППО стала набагато ефективнішою – Генштаб

"Українська правда"Четвер, 20 жовтня 2022, 17:47
Getty Images

Ефективність системи протиповітряної оборони України становить 64%, і це набагато більше, ніж тиждень тому.

Джерело: заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ефективність системи нашої протиповітряної оборони на досить високому рівні - 64%, а це 81 ракета зі 126 застосованих була знищена".

Деталі: Він вказав, що після набуття досвіду та отримання нових зразків переносних зенітних ракетних комплексів за останній тиждень ефективність системи ППО України значно збільшилася.

Представник Генштабу підкреслив, що з 10 жовтня противник різко збільшив інтенсивність обстрілів. Він випустив по території України 154 ракети, що порівняно з першою декадою місяця більше майже в 7 разів. Тоді було випущено 21 ракету.

Основним типом ракетного озброєння, яке противник застосовував за останні 10 днів, стали крилаті ракети повітряного базування, чого раніше не було.

Кількість застосованих ракет - 83 одиниці - перевищила кількість ракет цих типів, застосованих протягом 4 місяців: протягом червня, липня, серпня та вересня. У той період було використано лише 43 ракети.

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Громов додав, що майже третину - 29% від застосованих ракет - склали крилаті ракети морського базування типу "Калібр", які також не застосовувалися протягом попереднього періоду.

Також противник збільшив інтенсивність застосування крилатих ракет наземного базування, запустив 8 ракет, тоді як за попередній період використав лише 1 ракету по території України.

За словами Громова, з 10 жовтня противник застосував по Україні 176 безпілотників, що порівняно з попередньою декадою більше у 2,5 раза.

Громов додав, що із застосованих противником протягом останнього тижня безпілотних літальних апаратів 65 дронів, імовірно, були націлені на об'єкти в Києві та Київській області. Майже половина з них - 27 одиниць - були випущені з Білорусі.

Теми: ППОвійнаУкраїназброя
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