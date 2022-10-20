Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинская ПВО стала намного эффективнее – Генштаб

"Украинская правда"Четверг, 20 октября 2022, 17:47
Getty Images

Эффективность системы противовоздушной обороны Украины составляет 64%, и это намного больше, чем неделю назад.

Источник: заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Эффективность системы нашей противовоздушной обороны на достаточно высоком уровне – 64%, а это 81 ракета со 126 примененных была уничтожена".

Детали: Он указал, что после приобретения опыта и получения новых образцов переносных зенитных ракетных комплексов за последнюю неделю эффективность системы ПВО Украины значительно увеличилась.

Представитель Генштаба подчеркнул, что с 10 октября противник резко увеличил интенсивность обстрелов. Он выпустил по территории Украины 154 ракеты, что по сравнению с первой декадой месяца больше почти в 7 раз. Тогда была выпущена 21 ракета.

Основным типом ракетного вооружения, которое противник применял за последние 10 дней, стали крылатые ракеты воздушного базирования, чего ранее не было.

Количество примененных ракет - 83 единицы – превысило количество ракет этих типов, примененных в течение 4 месяцев: в течение июня, июля, августа и сентября. В тот период было использовано только 43 ракеты.

ВИДЕО ДНЯ

Громов добавил, что почти треть – 29% от примененных ракет – составили крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", которые также не применялись в течение предыдущего периода.

Также противник увеличил интенсивность применения крылатых ракет наземного базирования, запустил 8 ракет, в то время как за предыдущий период использовал только 1 ракету по территории Украины.

По словам Громова, с 10 октября противник применил по Украине 176 беспилотников, что по сравнению с предыдущей декадой больше в 2,5 раза.

Громов добавил, что из примененных противником на последней неделе беспилотных летательных аппаратов 65 дронов, вероятно, были нацелены на объекты в Киевк и Киевской области. Почти половина из них – 27 единиц – были выпущены из Беларуси.

Темы: ПВОвойнаУкраинаоружие
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоЛукашенко показали белорусские беспилотники

В Киеве и области начались временные отключения электроэнергии: есть график

Россияне атаковали Запорожье ракетами: попали в дом, школу и объекты инфраструктуры

Маск спросил у Медведева, как дела в Бахмуте

ISW: Риск наступления из Беларуси невысок

Чиновники США: У Украины есть окно возможностей в течение 1,5 месяца, чтобы отвоевать Херсон

Все новости...
ПВО
Президент Литвы призвал предоставить Украине средства ПВО и усилить санкции против РФ
Сбивать "Шахеды" дороже, чем покупать – СМИ
МИД после объявления Путиным "военного положения" просит предоставить больше ПВО и ПРО
Последние новости
13:04
McDonald's открыл еще два ресторана в Киеве: адреса
12:51
Объявили победителей нацпремии кинокритиков "Киноколо"
12:46
IRIS-T прошла боевое крещение и показала себя чрезвычайно – Воздушные силы
12:43
ВСУ подтвердили удар по Антоновскому мосту, но в то время там не было гражданских
12:32
В Белом доме решают, проверять ли компании Маска относительно рисков нацбезопасности – СМИ
12:11
Повторный ракетный обстрел Харькова: 3 человека получили ранения
12:06
"Наше существование их раздражает": Кулеба объяснил в Германии, что преступления России – это геноцид
12:05
В Польше пройдет съезд бывших депутатов РФ: будут решать, какой будет Россия после Путина
11:55
Цена на газ в Европе упали более чем на 8% на новостях о результатах встречи лидеров ЕС
11:51
фотоЛукашенко показали белорусские беспилотники
Все новости...