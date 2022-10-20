Украинская ПВО стала намного эффективнее – Генштаб

Эффективность системы противовоздушной обороны Украины составляет 64%, и это намного больше, чем неделю назад.

Источник: заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Эффективность системы нашей противовоздушной обороны на достаточно высоком уровне – 64%, а это 81 ракета со 126 примененных была уничтожена".

Детали: Он указал, что после приобретения опыта и получения новых образцов переносных зенитных ракетных комплексов за последнюю неделю эффективность системы ПВО Украины значительно увеличилась.

Представитель Генштаба подчеркнул, что с 10 октября противник резко увеличил интенсивность обстрелов. Он выпустил по территории Украины 154 ракеты, что по сравнению с первой декадой месяца больше почти в 7 раз. Тогда была выпущена 21 ракета.

Основным типом ракетного вооружения, которое противник применял за последние 10 дней, стали крылатые ракеты воздушного базирования, чего ранее не было.

Количество примененных ракет - 83 единицы – превысило количество ракет этих типов, примененных в течение 4 месяцев: в течение июня, июля, августа и сентября. В тот период было использовано только 43 ракеты.

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Громов добавил, что почти треть – 29% от примененных ракет – составили крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", которые также не применялись в течение предыдущего периода.

Также противник увеличил интенсивность применения крылатых ракет наземного базирования, запустил 8 ракет, в то время как за предыдущий период использовал только 1 ракету по территории Украины.

По словам Громова, с 10 октября противник применил по Украине 176 беспилотников, что по сравнению с предыдущей декадой больше в 2,5 раза.

Громов добавил, что из примененных противником на последней неделе беспилотных летательных аппаратов 65 дронов, вероятно, были нацелены на объекты в Киевк и Киевской области. Почти половина из них – 27 единиц – были выпущены из Беларуси.