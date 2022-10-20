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Безпілотники, діаманти, СПГ: Польща і країни Балтії пропонують нові санкції проти РФ

"Європейська правда"Четвер, 20 жовтня 2022, 18:23

Польща разом з Литвою, Латвією та Естонією розробила черговий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Пропозиція включає, серед іншого, заборону на ядерне співробітництво та імпорт російських діамантів. Документ буде представлений іншим країнам ЄС на саміті.

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Запропоновані чотирма країнами заходи також включають заборону на експорт до Росії всіх безпілотників - в тому числі найдешевших, цивільних. Як стверджують автори пропозиції, безпілотники, навіть найпростішої конструкції, можуть бути використані в якості підтримки на полі бою.

Крім того, Польща, Литва, Латвія та Естонія хочуть ввести ембарго на скраплений газ, маркетингові послуги та дослідження ринку, заборону на продаж нерухомості російським компаніям і громадянам, а також більшої адаптації обмежувальних заходів проти Білорусі, щоб країна не стала транзитним пунктом для товарів, заборонених до експорту в Росію.

"Ми виступаємо за те, щоб черговий пакет санкцій вказував на те, що це є безпосередня відповідь на атаки на цивільне населення, на стратегічну інфраструктуру, погрози атак на атомні електростанції" - сказав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький перед самітом.

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Як повідомлялося, президент Литви Гітанас Науседа закликав посилити протиповітряну оборону України і готувати новий пакет санкцій проти РФ.

Теми: санкціїРосія
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