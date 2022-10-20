Безпілотники, діаманти, СПГ: Польща і країни Балтії пропонують нові санкції проти РФ

Польща разом з Литвою, Латвією та Естонією розробила черговий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Пропозиція включає, серед іншого, заборону на ядерне співробітництво та імпорт російських діамантів. Документ буде представлений іншим країнам ЄС на саміті.

Запропоновані чотирма країнами заходи також включають заборону на експорт до Росії всіх безпілотників - в тому числі найдешевших, цивільних. Як стверджують автори пропозиції, безпілотники, навіть найпростішої конструкції, можуть бути використані в якості підтримки на полі бою.

Крім того, Польща, Литва, Латвія та Естонія хочуть ввести ембарго на скраплений газ, маркетингові послуги та дослідження ринку, заборону на продаж нерухомості російським компаніям і громадянам, а також більшої адаптації обмежувальних заходів проти Білорусі, щоб країна не стала транзитним пунктом для товарів, заборонених до експорту в Росію.

"Ми виступаємо за те, щоб черговий пакет санкцій вказував на те, що це є безпосередня відповідь на атаки на цивільне населення, на стратегічну інфраструктуру, погрози атак на атомні електростанції" - сказав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький перед самітом.

Як повідомлялося, президент Литви Гітанас Науседа закликав посилити протиповітряну оборону України і готувати новий пакет санкцій проти РФ.