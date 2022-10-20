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Беспилотники, бриллианты, СПГ: Польша и страны Балтии предлагают новые санкции против РФ

"Европейская правда"Четверг, 20 октября 2022, 18:23

Польша вместе с Литвой, Латвией и Эстонией разработала очередной пакет санкций против России за ее вторжение в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Предложение включает, среди прочего, запрет на ядерное сотрудничество и импорт российских бриллиантов. Документ будет представлен другим странам ЕС на саммите.

Предложенные четырьмя странами меры также включают запрет на экспорт в Россию всех беспилотников - в том числе самых дешевых, гражданских. Как утверждают авторы предложения, беспилотники, даже самой простой конструкции, могут быть использованы в качестве поддержки на поле боя.

Кроме того, Польша, Литва, Латвия и Эстония хотят ввести эмбарго на сжиженный газ, маркетинговые услуги и исследования рынка, запрет на продажу недвижимости российским компаниям и гражданам, а также большей адаптации ограничительных мер против Беларуси, чтобы страна не стала транзитным пунктом для товаров, запрещенных к экспорту в Россию.

"Мы выступаем за то, чтобы очередной пакет санкций указывал на то, что это непосредственный ответ на атаки на гражданское население, на стратегическую инфраструктуру, угрозы атак на атомные электростанции" - сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий перед саммитом.

Как сообщалось, президент Литвы Гитанас Науседа призвал усилить противовоздушную оборону Украины и готовить новый пакет санкций против РФ.

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Темы: санкцииРосcия
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