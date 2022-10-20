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У Лимані завершили ексгумацію: 111 тіл цивільних і 35 військових

Альона Мазуренко Четвер, 20 жовтня 2022, 18:45
У Лимані завершили ексгумацію: 111 тіл цивільних і 35 військових

У деокупованому Лимані Донецької області правоохоронці завершили ексгумацію на місці найбільшого масового поховання: виявили тіла 111 цивільних і 35 військових ЗСУ.

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "Поліцейські завершили слідчі дії на кладовищі в Лимані, де після деокупації було виявлено два масових поховання. В одній локації покоїлися цивільні, в іншій – українські захисники. Вбитих закопували в траншеях, частина могил - безіменні".

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Деталі: Повідомляється, що серед ексгумованих на півночі Донеччини цивільних громадян 85 – чоловіки, 66 – жінки, 5 дітей, стать ще 10 осіб не встановлено.

Загалом на деокупованих територіях північної Донеччини ексгумовано 166 тіл, серед них п’ятеро дітей.

 

У поліції зазначають, що люди гинули від мінно-вибухових і осколкових поранень внаслідок російських обстрілів, а також з природних причин.

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Також є тіла з ознаками насильницької смерті.

З метою ідентифікації загиблих поліція Донеччини просить близьких родичів звернутися до відділення поліції для відібрання біологічних зразків і проведення експертизи.

 
 

Теми: Лимандеокупаціяобстріл
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