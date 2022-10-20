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В Лимане завершили эксгумацию: 111 тел гражданских и 35 военных

Алена МазуренкоЧетверг, 20 октября 2022, 18:45

В деоккупированном Лимане Донецкой области правоохранители завершили эксгумацию на месте крупнейшего массового захоронения: обнаружили тела 111 гражданских и 35 военных ВСУ.

Источник: Нацполиция

Дословно: "Полицейские завершили следственные действия на кладбище в Лимане, где после деоккупации было обнаружено два массовых захоронения. В одной локации покоились гражданские, в другой - украинские защитники. Убитых закапывали в траншеях, часть могил - безымянные".

Детали: Сообщается, что среди эксгумированных на севере Донецкой области гражданских граждан 85 - мужчины, 66 - женщины, 5 детей, пол еще 10 человек не установлен.

Всего на деоккупированных территориях северной Донетчины эксгумировано 166 тел, среди них пятеро детей.

 

В полиции отмечают, что люди погибали от минно-взрывных и осколочных ранений в результате российских обстрелов, а также по естественным причинам.

Также есть тела с признаками насильственной смерти.

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С целью идентификации погибших полиция Донетчины просит близких родственников обратиться в отделение полиции для отобрания биологических образцов и проведения экспертизы.

 
 

Темы: Лимандеоккупацияобстрел
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