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Суд у Чехії частково виправдав росіянина Франчетті, якого звинувачують у сприянні окупації Криму

"Європейська правда"Четвер, 20 жовтня 2022, 18:59

Міський суд Праги в четвер частково виправдав росіянина Александра Франчетті, якого прокуратура звинувачувала в участі у насильницькому утриманні щонайменше 11 проукраїнськи налаштованих людей під час російської анексії Криму у 2014 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це інформаційному агентству ČTK повідомив прокурор Марек Бодлак.

Суд Праги також звільнив Франчетті з-під варти. Вирок не є остаточним, і прокурор Праги подав на нього апеляцію.

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Водночас із росіянина не зняли обвинувачення у створенні організованого злочинного угруповання з метою вчинення терористичного акту, за що йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Александр Франчетті був затриманий минулого року чеськими правоохоронними органами в аеропорту Праги за запитом українських правоохоронців. В Україні він підозрюється в участі у незаконних діях, що призвели до окупації Криму Росією.

За кілька днів до початку російської операції з анексії півострова він очолював угруповання "Північний вітер", яке відповідало за охорону ліній електропередачі, газопроводу, а також виявлення якихось "екстремістських груп".

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Сам Франчетті розповідав, що це угруповання взаємодіяло з командуванням Військово-морського флоту РФ.

У лютому Празький міський суд ухвалив рішення про можливість видачі Україні Франчетті. Але в червні він відмовив в екстрадиції, пославшись на те, що вона наразі неможлива "з огляду на ситуацію з війною в Україні та особисті обставини" затриманого.

Теми: ЧехіясудРосія
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