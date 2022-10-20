Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Суд в Чехии частично оправдал россиянина Франчетти, которого обвиняют в содействии оккупации Крыма

"Европейская правда"Четверг, 20 октября 2022, 18:59

Городской суд Праги в четверг частично оправдал россиянина Александра Франчетти, которого прокуратура обвиняла в участии в насильственном удержании по меньшей мере 11 проукраински настроенных людей во время российской аннексии Крыма в 2014 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом информационному агентству ČTK сообщил прокурор Марек Бодлак.

Суд Праги также освободил Франчетти из-под стражи. Приговор не является окончательным, и прокурор Праги подал на него апелляцию.

Реклама:

В то же время с россиянина не сняли обвинения в создании организованной преступной группировки с целью совершения террористического акта, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, Александр Франчетти был задержан в прошлом году чешскими правоохранительными органами в аэропорту Праги по запросу украинских правоохранителей. В Украине он подозревается в участии в незаконных действиях, повлекших оккупацию Крыма Россией.

За несколько дней до начала российской операции по аннексии полуострова он возглавлял группировку "Северный ветер", отвечавшую за охрану линий электропередачи, газопровода, а также обнаружение неких "экстремистских групп".

ВИДЕО ДНЯ

Сам Франчетти рассказывал, что эта группировка взаимодействовала с командованием Военно-морского флота РФ.

В феврале Пражский городской суд принял решение о возможности выдачи Украине Франчетти. Но в июне он отказал в экстрадиции, сославшись на то, что она пока невозможна "учитывая ситуацию с войной в Украине и личные обстоятельства" задержанного.

Темы: ЧехиясудРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Все новости...
Чехия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В Чехии задержали подозреваемого в жестоком избиении украинок
В Чехии мужчина избил двух украинок, спросив, откуда они
Последние новости
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
Все новости...
Реклама: