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Суд в Чехии частично оправдал россиянина Франчетти, которого обвиняют в содействии оккупации Крыма

"Европейская правда"Четверг, 20 октября 2022, 18:59

Городской суд Праги в четверг частично оправдал россиянина Александра Франчетти, которого прокуратура обвиняла в участии в насильственном удержании по меньшей мере 11 проукраински настроенных людей во время российской аннексии Крыма в 2014 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом информационному агентству ČTK сообщил прокурор Марек Бодлак.

Суд Праги также освободил Франчетти из-под стражи. Приговор не является окончательным, и прокурор Праги подал на него апелляцию.

В то же время с россиянина не сняли обвинения в создании организованной преступной группировки с целью совершения террористического акта, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, Александр Франчетти был задержан в прошлом году чешскими правоохранительными органами в аэропорту Праги по запросу украинских правоохранителей. В Украине он подозревается в участии в незаконных действиях, повлекших оккупацию Крыма Россией.

За несколько дней до начала российской операции по аннексии полуострова он возглавлял группировку "Северный ветер", отвечавшую за охрану линий электропередачи, газопровода, а также обнаружение неких "экстремистских групп".

Сам Франчетти рассказывал, что эта группировка взаимодействовала с командованием Военно-морского флота РФ.

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В феврале Пражский городской суд принял решение о возможности выдачи Украине Франчетти. Но в июне он отказал в экстрадиции, сославшись на то, что она пока невозможна "учитывая ситуацию с войной в Украине и личные обстоятельства" задержанного.

Темы: ЧехиясудРосcия
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