Путін постріляв із мобілізованими, яких готують до війни в Україні

Президент країни-агресора Володимир Путін перевірив процес підготовки до війни мобілізованих росіян на полігоні Західного військового округу в Рязанській області.

Джерело: пропагандистське агентство РИА Новости

Деталі: Зазначається, що Путін проінспектував бойове злагодження підрозділів і готовність військовослужбовців до виконання завдань у районах так званої "спецоперації", тобто війни в Україні.

На полігоні президент перевірив практичні заняття з тактичної, вогневої, інженерної та медичної підготовки. Путіну показали подолання мобілізованими десантно-штурмової смуги у складі взводу і вправу по боротьбі з бронетехнікою умовного противника в ближньому бою.

Також Путін заслухав доповідь міністра оборони РФ Сергія Шойгу про проходження мобілізованими курсу бойової підготовки.

Крім того, президент відвідав багатофункціональний стрілецький комплекс, де мобілізовані відпрацьовують різні способи стрільби у складі підрозділів. Зазначається, що заняття проходять під керівництвом командирів та інструкторів-військовослужбовців, які мають бойовий досвід.

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Агентство також оприлюднило відео, на якому видно, що Путін сам стріляє на полігоні.

"Курс навчання мобілізованих військовослужбовців проходить із підвищеною інтенсивністю, за час підготовки кожен, кого навчають, під час одиночної підготовки витратить щонайменше 600 бойових набоїв і п'ять гранат", - повідомили в російському Міноборони.