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Путин пострелял с мобилизованными, которых готовят к войне в Украине

Катерина ТищенкоЧетверг, 20 октября 2022, 19:05
Путин на полигоне 20 октября, скриншот видео

Президент страны-агрессора Владимир Путин проверил процесс подготовки к войне мобилизованных россиян на полигоне Западного военного округа в Рязанской области.

Источник: пропагандистское агентство РИА Новости

Детали: Отмечается, что Путин проинспектировал боевое слаживание подразделений и готовность военнослужащих к выполнению задач в районах так называемой "спецоперации", то есть войны в Украине.

На полигоне президент проверил практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. Путину показали преодоление обучаемыми десантно-штурмовой полосы в составе взвода и упражнение по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.

Также Путин заслушал доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки.

Кроме того, президент посетил многофункциональный стрелковый комплекс, где мобилизованные отрабатывают различные способы стрельбы в составе подразделений. Отмечается, что занятия проходят под руководством командиров и инструкторов-военнослужащих, имеющих боевой опыт.

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Агентство также обнародовало видео, на котором видно, что Путин сам стреляет на полигоне.

"Курс обучения мобилизованных военнослужащих проходит с повышенной интенсивностью, за время подготовки каждый обучаемый в ходе одиночной подготовки израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат", — сообщили в российском Минобороны.

Темы: ПутинмобилизацияРосcиявойна
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