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Зеленський: До кінця року будуть перші рішення по відшкодуванню збитків через напад РФ

"Українська правда"Четвер, 20 жовтня 2022, 19:35
Зеленський: До кінця року будуть перші рішення по відшкодуванню збитків через напад РФ
Володимир Зеленський, фото з сайту ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що до кінця 2022 року Україна буде "мати реальні рішення та бачити механізм" відшкодування збитків через вторгнення Росії.

Джерело: Зеленський на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом 20 жовтня 

Пряма мова Зеленського: "Тут буде питання щодо впровадження міжнародного механізму. Ми працюємо над тим, щоб була підтримана ООН відповідна резолюція щодо впровадження механізму відшкодувань (грошей з заморожених активів Росії – ред.) . Багато країн вже готові це робити. Я думаю, що вже до кінця цього року будемо мати реальні рішення, бачити реальний механізм". 

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Теми: Зеленськийпрезидентгрошіекономіка
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