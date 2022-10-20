Зеленський: До кінця року будуть перші рішення по відшкодуванню збитків через напад РФ

Президент Володимир Зеленський повідомив, що до кінця 2022 року Україна буде "мати реальні рішення та бачити механізм" відшкодування збитків через вторгнення Росії.

Джерело: Зеленський на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом 20 жовтня

Пряма мова Зеленського: "Тут буде питання щодо впровадження міжнародного механізму. Ми працюємо над тим, щоб була підтримана ООН відповідна резолюція щодо впровадження механізму відшкодувань (грошей з заморожених активів Росії – ред.) . Багато країн вже готові це робити. Я думаю, що вже до кінця цього року будемо мати реальні рішення, бачити реальний механізм".

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