Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: До кінця року будуть перші рішення по відшкодуванню збитків через напад РФ

"Українська правда"Четвер, 20 жовтня 2022, 19:35
Володимир Зеленський, фото з сайту ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що до кінця 2022 року Україна буде "мати реальні рішення та бачити механізм" відшкодування збитків через вторгнення Росії.

Джерело: Зеленський на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом 20 жовтня 

Пряма мова Зеленського: "Тут буде питання щодо впровадження міжнародного механізму. Ми працюємо над тим, щоб була підтримана ООН відповідна резолюція щодо впровадження механізму відшкодувань (грошей з заморожених активів Росії – ред.) . Багато країн вже готові це робити. Я думаю, що вже до кінця цього року будемо мати реальні рішення, бачити реальний механізм". 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Зеленськийпрезидентгрошіекономіка
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Ердоган: Путін став відкритіший до переговорів із Зеленським

IRIS-T пройшла бойове хрещення і показала себе надзвичайно – Повітряні сили

фотоЛукашенку показали білоруські безпілотники

У Києві та області почалися тимчасові відключення електроенергії: є графік

Росіяни атакували Запоріжжя ракетами: влучили в будинок, школу й об’єкти інфраструктури

Маск запитав у Медведєва, як справи в Бахмуті

Усі новини...
Зеленський
Росіяни замінували дамбу Каховської ГЕС і планують історичну катастрофу – Зеленський
Зеленський про вибух на Керченському мосту: Ми цього точно не замовляли
Зеленський увів у дію санкції проти Пригожина, пропагандистів РФ і колаборантів
Останні новини
15:27
По всій території України оголошено повітряну тривогу
15:26
Воллес не боротиметься за пост прем’єра Британії та "схиляється" до кандидатури Джонсона
15:23
У Мінфіні спрогнозували обсяг дефіциту бюджету в 2023 році
15:05
Окупанти спланували підрив дамби Каховської ГЕС ще у квітні – розвідка
14:55
відеоЗСУ звернулися до білорусів: Кремлівська стіна не вічна
14:45
Херсонські журналісти впізнали своє авто, яке викрали російські пропагандисти
14:33
Змагання за прем’єрство у Британії: Джонсон на другому місці серед можливих кандидатів
14:32
Путін порадив, як побороти алкоголізм росіян: треба, щоб було чим зайнятись
14:31
Росія може обійти обмеження цін на нафту, запроваджені G7 – Reuters
14:22
УВАГАПродаємо трофеї — збираємо на машини для ЗСУ. Аукціон "Української правди"
Усі новини...