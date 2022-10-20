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Зеленский: До конца года будут первые решения по возмещению убытков из-за нападения РФ

"Украинская правда"Четверг, 20 октября 2022, 19:35
Зеленский: До конца года будут первые решения по возмещению убытков из-за нападения РФ
Владимир Зеленский, фото с сайта ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что до конца 2022 года Украина будет "иметь реальные решения и видеть механизм" возмещения убытков из-за вторжения России.

Источник: Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Швейцарии Игнацио Кассисом 20 октября 

Прямая речь Зеленского: "Здесь будет вопрос о внедрении международного механизма. Мы работаем над тем, чтобы была поддержана ООН соответствующая резолюция по внедрению механизма возмещений (денег с замороженных активов России - ред.). Многие страны уже готовы это делать. Я думаю, что уже к концу этого года будем иметь реальные решения, видеть реальный механизм".

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Темы: Зеленскийпрезидентденьгиэкономика
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