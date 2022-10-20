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Росія обстрілами хоче спровокувати нову хвилю міграції українців до ЄС – Зеленський

"Європейська правда"Четвер, 20 жовтня 2022, 20:43
Володимир Зеленський звертається до Євроради, фото ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що обстріли Росією української енергетичної інфраструктури мають на меті посилити енергетичний шантаж Європи, а також спровокувати нову хвилю міграції українців до ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський заявив у зверненні до лідерів Євросоюзу на саміті в четвер.

Глава держави нагадав, що Україна донедавна експортувала електроенергію в ЄС, що "було дуже суттєвим внеском в енергетичну й цінову стабільність Європи".

"Однак така наша допомога стала очевидною мішенню для російських терористів. Не змігши використати енергоресурси як зброю, нинішнє керівництво Росії віддало наказ перетворити саму енергосистему на поле бою. Наслідки цього дуже небезпечні, знов-таки для всіх нас у Європі", – додав він.

За словами Зеленського, обстріли спрямовані на те, "щоб створити Україні якнайбільше проблем з електрикою й теплом цієї осені та взимку і щоб якнайбільше українців поїхало до ваших країн".

"Держава-терорист вже погіршила соціальні умови у ваших країнах, але хоче погіршити ще, провокуючи хвилю переселення", – вважає Зеленський.

На його думку, Євросоюз має реагувати на це шляхом посилення протиповітряної та протиракетної оборони України, а також запровадженням більш жорстких санкцій проти Росії та Ірану, що допомагає російським військам своїми безпілотниками.

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"Добре, що вже є перший крок: схвалені нові індивідуальні санкції проти іранських діячів і компаній. Але кілька осіб і компаній – це ще не відповідальність. Потрібні більш системні кроки", – вважає президент.

Як повідомлялося, у Брюсселі в четвер розпочинається дводенний саміт лідерів країн Європейського союзу, основними питаннями якого будуть енергетика та війна Росії проти України. Європейська рада зокрема має обговорити останні події, пов'язані з агресивною війною Росії проти України, та подальшу підтримку Києва.

Теми: ЗеленськийРосіяЄСвійна
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