Россия обстрелами хочет спровоцировать новую волну миграции украинцев в ЕС - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что обстрелы Россией украинской энергетической инфраструктуры имеют целью усилить энергетический шантаж Европы, а также спровоцировать новую волну миграции украинцев в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский заявил в обращении к лидерам Евросоюза на саммите в четверг.

Глава государства напомнил, что Украина до недавнего времени экспортировала электроэнергию в ЕС, что "было очень существенным вкладом в энергетическую и ценовую стабильность Европы".

"Однако такая наша помощь стала очевидной мишенью для российских террористов. Не сумев использовать энергоресурсы как оружие, нынешнее руководство России отдало приказ превратить саму энергосистему в поле боя. Последствия этого очень опасны, опять-таки для всех нас в Европе", - добавил он.

По словам Зеленского, обстрелы направлены на то, "чтобы создать Украине как можно больше проблем с электричеством и теплом этой осенью и зимой и чтобы как можно больше украинцев уехало в ваши страны".

"Государство-террорист уже ухудшило социальные условия в ваших странах, но хочет ухудшить еще, провоцируя волну переселения", - считает Зеленский.

По его мнению, Евросоюз должен реагировать на это путем усиления противовоздушной и противоракетной обороны Украины, а также введением более жестких санкций против России и Ирана, который помогает российским войскам своими беспилотниками.

ВИДЕО ДНЯ

"Хорошо, что уже есть первый шаг: одобрены новые индивидуальные санкции против иранских деятелей и компаний. Но несколько лиц и компаний - это еще не ответственность. Нужны более системные шаги", - считает президент.

Как сообщалось, в Брюсселе в четверг начинается двухдневный саммит лидеров стран Европейского союза, основными вопросами которого будут энергетика и война России против Украины. Европейский совет в частности должен обсудить последние события, связанные с агрессивной войной России против Украины, и дальнейшую поддержку Киева.