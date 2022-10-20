Вибори лідера консерваторів у Британії: до кандидатів посилили вимоги, буде онлайн-голосування

Керівник процедурного Комітету 1922 року Консервативної партії сер Грем Бреді у четвер оголосив нові правила обрання лідера політичної сили після відставки Ліз Трасс.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Для висунення номінації кандидат повинен заручитися підтримкою щонайменше 100 депутатів-консерваторів – це набагато вищий поріг, ніж, приміром, під час попереднього обрання, коли він становив 20.

Таким чином, кандидатів на посаду лідера британської Консервативної партії буде значно менше – не більше трьох, а отже, його (чи її) обрання буде швидшим.

Нового лідера торі, який набере найбільше голосів, оголосять наприкінці наступного тижня, тобто до 31 жовтня.

Якщо ж заручитися достатньою підтримкою партійців ще на першому етапі вдасться лише одному кандидату, він чи вона, схоже, одразу будуть обрані лідером британської Консервативної партії.

Нагадаємо, прем'єрка Британії Ліз Трасс оголосила про наміри подати у відставку. Її термін перебування на посту (44 дні) став найкоротшим в історії.

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Через економічні потрясіння, спричинені ухваленням міні-бюджету, депутати британського парламенту від Консервативної партії почали публічно закликати прем'єр-міністерку піти у відставку. Але сама Трасс, вибачившись за помилки, до сьогодні виключала таку можливість.

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