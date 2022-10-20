Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Выборы лидера консерваторов в Британии: к кандидатам ужесточили требования, будет онлайн-голосование

"Европейская правда"Четверг, 20 октября 2022, 20:49

Руководитель процедурного Комитета 1922 года Консервативной партии сэр Грэм Брэди в четверг объявил новые правила избрания лидера политической силы после отставки Лиз Трасс.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Для выдвижения номинации кандидат должен заручиться поддержкой не менее 100 депутатов-консерваторов - это гораздо более высокий порог, чем, например, во время предыдущего избрания, когда он составлял 20.

Реклама:

Таким образом, кандидатов на должность лидера британской Консервативной партии будет значительно меньше - не более трех, а значит, его (или ее) избрание будет быстрее.

Нового лидера тори, который наберет больше всего голосов, объявят в конце следующей недели, то есть до 31 октября.

Если же заручиться достаточной поддержкой партийцев еще на первом этапе удастся только одному кандидату, он или она, похоже, сразу будут избраны лидером британской Консервативной партии.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, премьер Британии Лиз Трасс объявила о намерениях подать в отставку. Ее срок пребывания на посту (44 дня) стал кратчайшим в истории.

Из-за экономических потрясений, вызванных принятием мини-бюджета, депутаты британского парламента от Консервативной партии начали публично призывать премьер-министра уйти в отставку. Но сама Трасс, извинившись за ошибки, до сих пор исключала такую ​​возможность.

Читайте также: Вовсе не Тэтчер. Почему премьер Британии провалила реформы и оказалась в шаге от отставки.

Темы: Великобританиявиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Все новости...
Великобритания
Разведка Британии: В РФ не хватает желающих идти в армию, несмотря на зарплату и привилегии
Россия могла отменить учения "Запад" из-за недостатка солдат и техники − Британская разведка
Залужный обсуждал стратегию Украины на встрече с чиновниками НАТО – The Guardian
Последние новости
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
Все новости...
Реклама: