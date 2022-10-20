Выборы лидера консерваторов в Британии: к кандидатам ужесточили требования, будет онлайн-голосование

Руководитель процедурного Комитета 1922 года Консервативной партии сэр Грэм Брэди в четверг объявил новые правила избрания лидера политической силы после отставки Лиз Трасс.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Для выдвижения номинации кандидат должен заручиться поддержкой не менее 100 депутатов-консерваторов - это гораздо более высокий порог, чем, например, во время предыдущего избрания, когда он составлял 20.

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Таким образом, кандидатов на должность лидера британской Консервативной партии будет значительно меньше - не более трех, а значит, его (или ее) избрание будет быстрее.

Нового лидера тори, который наберет больше всего голосов, объявят в конце следующей недели, то есть до 31 октября.

Если же заручиться достаточной поддержкой партийцев еще на первом этапе удастся только одному кандидату, он или она, похоже, сразу будут избраны лидером британской Консервативной партии.

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Напомним, премьер Британии Лиз Трасс объявила о намерениях подать в отставку. Ее срок пребывания на посту (44 дня) стал кратчайшим в истории.

Из-за экономических потрясений, вызванных принятием мини-бюджета, депутаты британского парламента от Консервативной партии начали публично призывать премьер-министра уйти в отставку. Но сама Трасс, извинившись за ошибки, до сих пор исключала такую ​​возможность.

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