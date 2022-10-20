На Київщині досі знаходять тіла вбитих під час окупації мирних мешканців
На Київщині знайшли тіло ще одного мирного мешканця, вбитого під час російської окупації навесні.
Джерело: начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram
Дослівно: "Тіло ще одного вбитого під час окупації мирного жителя виявили поблизу Михайлівки-Рубежівки. Це саме місце активних бойових дій агресора.
Поліцейські встановили, що загиблий був одягнений у сірі брюки, сіру футболку, фіолетовий светр. Поруч ми також знайшли кросівок 47 розміру. Виявлені останки вже скеровані на судмедекспертизу".
Деталі: Нєбитов повідомив, що поліція встановлює особу загиблого.
Загалом станом на 20 жовтня поліція виявила вже 1365 тіл загиблих під час окупації мирних жителів.
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Передісторія:
- На початку квітня Сили оборони України звільнили Київську область від російських окупантів. Тоді ж почали відкриватися факти численних звірств росіян.
- Тіла закатованих росіянами мирних мешканців знаходили у всіх населених пунктах Київщини, які були тимчасвово окуповані загабниками.