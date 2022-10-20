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На Киевщине до сих пор находят тела убитых во время оккупации мирных жителей

Катерина ТищенкоЧетверг, 20 октября 2022, 21:13
На Киевщине до сих пор находят тела убитых во время оккупации мирных жителей
найденное тело мирного жителя, фото из Telegram Небытова

В Киевской области нашли тело еще одного мирного жителя, убитого во время российской оккупации весной.

Источник: начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram

Дословно: "Тело еще одного убитого во время оккупации мирного жителя обнаружили вблизи Михайловки-Рубежовки. Это именно место активных боевых действий агрессора.

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Полицейские установили, что погибший был одет в серые брюки, серую футболку, фиолетовый свитер. Рядом мы также нашли кроссовки 47 размера. Обнаруженные останки уже направлены на судмедэкспертизу".

Детали: Небытов сообщил, что полиция устанавливает личность погибшего.

 

Всего по состоянию на 20 октября полиция обнаружила уже 1365 тел погибших во время оккупации мирных жителей.

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Предыстория:

  • В начале апреля Силы обороны Украины освободили Киевскую область от российских оккупантов. Тогда же начали открываться факты многочисленных зверств россиян.
  • Тела замученных россиянами мирных жителей находили во всех населенных пунктах Киевской области, которые были временно оккупированы захватчиками.

Темы: Киевская областьоккупацияубийствополиция
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