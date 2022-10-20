Хорватія долучилася до позову України проти РФ щодо геноциду в суді ООН

Хорватія стала останньою державою, яка вирішила долучитися до позову України проти Росії за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, який розглядає Міжнародний суд ООН.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні МЗС Хорватії.

"Як держава-учасниця Конвенції про геноцид, Республіка Хорватія має право втрутитися у розгляд справи і має намір представити своє тлумачення відповідних положень Конвенції про геноцид. У своїй заяві Хорватія зосереджується на тлумаченні статті IX. Конвенції про геноцид та стверджує, що Суд має юрисдикцію у цій справі" - йдеться у повідомленні.

На сьогоднішній день, окрім Республіки Хорватія, заяви про вступ у справу подали Латвія, Литва, Нова Зеландія, Велика Британія, Німеччина, Сполучені Штати Америки, Швеція, Румунія, Франція, Італія, Польща, Данія, Ірландія, Фінляндія, Естонія, Іспанія, Австралія, Португалія, Австрія, Люксембург та Греція.

"Хорватія підтверджує свою тверду відданість міжнародному порядку, заснованому на правилах і повазі до міжнародного права, особливо до обов'язку держав не вдаватися до погроз або застосування сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави та поважати права людини і міжнародне гуманітарне право як частину міжнародного права, а також до Конвенції про геноцид" - заявили в МЗС Хорватії.

Нагадаємо, 16 березня Міжнародний суд ООН в Гаазі зобов’язав Росію припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні, заявленою метою яких було "запобігання і покарання" нібито геноциду в Луганській та Донецькій областях України (детальніше - у статті: Перше рішення з Гааги: що означає наказ Суду ООН у справі проти Росії щодо "геноциду").

У Кремлі заявили, що ігноруватимуть рішення.

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"Європейська правда" детально розповідала про позов України та про те, як заяви Кремля дали підстави позиватися проти РФ.

Деталі у статті: В Гаагу за геноцидом: що написала Україна у позові проти Росії до Суду ООН.