Хорватия присоединилась к иску Украины против РФ по геноциду в суде ООН

Хорватия стала последним государством, которое решило присоединиться к иску Украины против России по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, который рассматривает Международный суд ООН.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении МИД Хорватии.

"Как государство-участник Конвенции о геноциде, Республика Хорватия имеет право вмешаться в рассмотрение дела и намерена представить свое толкование соответствующих положений Конвенции о геноциде. В своем заявлении Хорватия сосредотачивается на толковании статьи IX. Конвенции о геноциде и утверждает, что Суд имеет юрисдикцию по этому делу", - говорится в сообщении.

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На сегодняшний день, кроме Республики Хорватия, заявления о вступлении в дело подали Латвия, Литва, Новая Зеландия, Великобритания, Германия, Соединенные Штаты Америки, Швеция, Румыния, Франция, Италия, Польша, Дания, Ирландия, Финляндия, Эстония, Испания, Австралия, Португалия, Австрия, Люксембург и Греция.

"Хорватия подтверждает свою твердую приверженность международному порядку, основанному на правилах и уважении к международному праву, особенно к обязанности государств не прибегать к угрозам или применению силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства и уважать права человека и международное гуманитарное право как часть международного права, а также к Конвенции о геноциде" - заявили в МИД Хорватии.

Напомним, 16 марта Международный суд ООН в Гааге обязал Россию прекратить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия в Украине, заявленной целью которых было "предотвращение и наказание" якобы геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины (подробнее - в статье: Первое решение из Гааги: что означает приказ Суда ООН по делу против России по поводу "геноцида").

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