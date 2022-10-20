У Конгресі США хочуть затвердити $50 млрд допомоги Україні, поки "трампісти" не здобули владу – NBC

Члени Конгресу з Демократичної та Республіканської партій обговорюють можливість ухвалити закон про виділення мільярдів доларів допомоги Україні наперед на тлі побоювань, що після виборів законодавці можуть більш скептично ставитися до підтримки Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NBC News.

Раніше лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті попередив, що його однопартійці "не збираються надавати карт-бланш для України", тобто підтримувати постійне фінансування її потреб у зв’язку з війною проти Росії.

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У зв’язку з цим представники демократів та республіканців розглядають можливість ухвалити законопроєкт про фінансування уряду після проміжних виборів до Конгресу для забезпечення набагато вищого рівня військової та іншої допомоги, ніж попередні пакети допомоги для України.

Цієї суми буде достатньо, "щоб переконатися, що (Україна) зможе протриматися до кінця року", повідомив NBC News сенатор-республіканець, обізнаний з цим питанням. За даними джерел видання, йдеться про суму в приблизно 50 мільярдів доларів.

Як повідомлялося, в Республіканській партії за тижні до листопадових виборів, після яких партія може отримати контроль над Палатою, є розбіжності щодо того, як довго слід надавати американську допомогу Україні. "Традиційні" республіканці вважають, що підтримка України має продовжуватися; натомість ті, хто орієнтується на Дональла Трампа, вважають, що ці кошти потрібно скерувати на підтримку економіки США.

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Білий дім не робив попередження українському уряду про можливість припинення допомоги, якщо республіканці візьмуть під контроль хоча б одну палату Конгресу. Але помічники Білого дому заявили, що Київ добре ознайомлений про таку імовірність.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому Конгрес виділив Україні загалом 65 мільярдів доларів допомоги.

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