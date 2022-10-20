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В Конгрессе США хотят утвердить $50 млрд помощи Украине, пока "трамписты" не получили власть - NBC

"Европейская правда"Четверг, 20 октября 2022, 21:51
фото Getty Images

Члены Конгресса из Демократической и Республиканской партий обсуждают возможность принять закон о выделении миллиардов долларов помощи Украине заранее на фоне опасений, что после выборов законодатели могут более скептически относиться к поддержке Киева.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC News.

Ранее лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти предупредил, что его однопартийцы "не собираются предоставлять карт-бланш для Украины", то есть поддерживать постоянное финансирование ее потребностей в связи с войной против России.

В связи с этим представители демократов и республиканцев рассматривают возможность принять законопроект о финансировании правительства после промежуточных выборов в Конгресс для обеспечения гораздо более высокого уровня военной и другой помощи, чем предыдущие пакеты помощи для Украины.

Этой суммы будет достаточно, "чтобы убедиться, что (Украина) сможет продержаться до конца года", сообщил NBC News сенатор-республиканец, знакомый с этим вопросом. По данным источников издания, речь идет о сумме в примерно 50 миллиардов долларов.

Как сообщалось, в Республиканской партии за недели до ноябрьских выборов, после которых партия может получить контроль над Палатой, есть разногласия относительно того, как долго следует оказывать американскую помощь Украине. "Традиционные" республиканцы считают, что поддержка Украины должна продолжаться; зато те, кто ориентируется на Дональда Трампа, считают, что эти средства нужно направить на поддержку экономики США.

Белый дом не делал предупреждения украинскому правительству о возможности прекращения помощи, если республиканцы возьмут под контроль хотя бы одну палату Конгресса. Но помощники Белого дома заявили, что Киев хорошо ознакомлен о такой вероятности.

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С момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале Конгресс выделил Украине в общей сложности 65 миллиардов долларов помощи.

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Темы: США
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