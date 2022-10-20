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Шольц: обстріл енергетичної інфраструктури України Росією – це "тактика випаленої землі"

"Європейська правда"Четвер, 20 жовтня 2022, 22:23
Шольц: обстріл енергетичної інфраструктури України Росією – це тактика випаленої землі
Олаф Шольц, фото Getty Images

Після останніх безпілотних і ракетних атак на цивільні об'єкти в Україні канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи в Бундестазі в четвер, звинуватив Росію в "тактиці випаленої землі".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

На думку німецького канцлера, руйнування енергетичної інфраструктури України не допоможе Росії виграти війну. "Це лише зміцнює рішучість і стійкість України та її партнерів. Зрештою, бомбардування і ракетний терор Росії є актом відчаю – так само, як і мобілізація російських чоловіків на війну", – сказав Шольц.

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Путін, за його словами, "накриває Україну терором" і нахабно та абсолютно безвідповідально погрожує застосувати ядерну зброю.

"Він хоче посіяти страх, розділити і залякати. Він спекулює на нашій слабкості. Але він помиляється. Ми не слабкі… Наші глобальні альянси сильні і живі, як ніколи раніше. Путін не досягне своїх військових цілей", – запевнив Шольц.

Канцлер Німеччини знову пообіцяв Україні підтримку стільки, скільки буде потрібно. Він повідомив, що до весни 2023 року Німеччина підготує цілу українську бригаду чисельністю до 5000 військовослужбовців.

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Відновлення України після російської агресії Шольц назвав "завданням поколінь", у вирішенні якого має об'єднати зусилля вся цивілізована спільнота держав. Він підтвердив, що для України має бути "план Маршалла" на зразок програми США з відновлення Німеччини та Європи після Другої світової війни.

За словами канцлера Німеччини, перші підвалини для цього мають бути закладені на експертній конференції в Берліні, що відбудеться 25 жовтня.

Нагадаємо, Україна надіслала запити на постачання енергетичного обладнання, яке допоможе подолати наслідки терористичних ударів РФ по системах життєзабезпечення. через систему кризового реагування НАТО (EADRCC) та механізм цивільного захисту ЄС (EARCC).

Теми: ШольцвійнаНімеччина
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