Шольц: обстрел энергетической инфраструктуры Украины Россией - это "тактика выжженной земли"

После последних беспилотных и ракетных атак на гражданские объекты в Украине канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге в четверг, обвинил Россию в "тактике выжженной земли".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

По мнению немецкого канцлера, разрушение энергетической инфраструктуры Украины не поможет России выиграть войну. "Это лишь укрепляет решимость и устойчивость Украины и ее партнеров. В конце концов, бомбардировки и ракетный террор России является актом отчаяния - так же, как и мобилизация российских мужчин на войну", - сказал Шольц.

Путин, по его словам, "накрывает Украину террором" и нагло и абсолютно безответственно угрожает применить ядерное оружие.

"Он хочет посеять страх, разделить и запугать. Он спекулирует на нашей слабости. Но он ошибается. Мы не слабые... Наши глобальные альянсы сильны и живы, как никогда раньше. Путин не достигнет своих военных целей", - заверил Шольц.

Канцлер Германии снова пообещал Украине поддержку столько, сколько потребуется. Он сообщил, что к весне 2023 года Германия подготовит целую украинскую бригаду численностью до 5000 военнослужащих.

Восстановление Украины после российской агрессии Шольц назвал "задачей поколений", в решении которой должно объединить усилия все цивилизованное сообщество государств. Он подтвердил, что для Украины должен быть "план Маршалла" наподобие программы США по восстановлению Германии и Европы после Второй мировой войны.

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По словам канцлера Германии, первые основы для этого должны быть заложены на экспертной конференции в Берлине, которая состоится 25 октября.

Напомним, Украина направила запросы на поставку энергетического оборудования, которое поможет преодолеть последствия террористических ударов РФ по системам жизнеобеспечения. через систему кризисного реагирования НАТО (EADRCC) и механизм гражданской защиты ЕС (EARCC).