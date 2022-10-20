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НАБУ проводить обшуки в заступників двох міністрів – джерела

"Українська правда"Четвер, 20 жовтня 2022, 22:33
фото НАБУ

НАБУ проводить обшуки стосовно гуманітарної допомоги у заступників міністрів агрополітики й економіки, а також радниці заступника голови ОП.

Джерело: джерела УП

Деталі: За даними джерел, обшуки проводяться у першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, заступника міністра економіки Олександра Грибана та радниці заступника керівника Офісу президента Олени Симоненко.

Джерела повідомляють, що обшуки проводилися у середу й четвер в рамках розслідування зловживань, пов’язаних із розподіленням гуманітарної допомоги.

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Теми: НАБУобшукигуманітарка
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