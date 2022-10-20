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НАБУ проводит обыски у заместителей двух министров – источники

"Украинская правда"Четверг, 20 октября 2022, 22:33
НАБУ проводит обыски у заместителей двух министров – источники
фото НАБУ

НАБУ проводит обыски в отношении гуманитарной помощи у заместителей министров агрополитики и экономики, а также советника замглавы ОП.

Источник: источники УП

Детали: По данным источников, обыски проводятся у первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, заместителя министра экономики Александра Грибана и советника заместителя руководителя Офиса президента Елены Симоненко.

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Источники сообщают, что обыски проводились в среду и четверг в рамках расследования злоупотреблений, связанных с распределением гуманитарной помощи.

Темы: НАБУобыскигуманитарка
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