Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кулеба і прем’єр Ізраїлю обговорили іранські дрони та військову допомогу

"Європейська правда"Четвер, 20 жовтня 2022, 23:15
Кулеба і прем’єр Ізраїлю обговорили іранські дрони та військову допомогу
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в четвер провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як повідомив Кулеба у Twitter, він розповів ізраїльському прем’єру про "невимовні страждання, людські жертви та руйнування, спричинені російськими ракетами та іранськими безпілотниками".

"Ми детально обговорили запит України на надання Ізраїлем систем та технологій протиповітряної та протиракетної оборони", – додав глава українського МЗС.

ВІДЕО ДНЯ

Своєю чергою Лапід зазначив, що поділився з Кулебою "глибоким занепокоєнням через військові зв'язки між Іраном і Росією". "Ізраїль стоїть з українським народом", – додав він.

На тлі активного використання Росією безпілотників з Ірану, який є стратегічним суперником Ізраїлю на Близькому Сході, та повідомлень про можливе придбання Москвою іранських ракет Україна заявила, що направить ноту Ізраїлю про невідкладне надання систем ППО.

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що Ізраїль не постачатиме зброю Україні для протистояння російському вторгненню, але міг би надати систему раннього попередження про наближення ракетних ударів чи ударів дронів.

Теми: Кулеба ДмитроІзраїль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Кулеба розповів, як група з 31 бійця зробила можливим звільнення Роботиного
Кулеба та Столтенберг обговорили вступ України до НАТО
Кулеба обговорив зі Столтенбергом вступ України до НАТО
Останні новини
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
Усі новини...
Реклама: