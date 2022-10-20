Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба і прем’єр Ізраїлю обговорили іранські дрони та військову допомогу

"Європейська правда"Четвер, 20 жовтня 2022, 23:15
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в четвер провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як повідомив Кулеба у Twitter, він розповів ізраїльському прем’єру про "невимовні страждання, людські жертви та руйнування, спричинені російськими ракетами та іранськими безпілотниками".

"Ми детально обговорили запит України на надання Ізраїлем систем та технологій протиповітряної та протиракетної оборони", – додав глава українського МЗС.

Своєю чергою Лапід зазначив, що поділився з Кулебою "глибоким занепокоєнням через військові зв'язки між Іраном і Росією". "Ізраїль стоїть з українським народом", – додав він.

ВІДЕО ДНЯ

На тлі активного використання Росією безпілотників з Ірану, який є стратегічним суперником Ізраїлю на Близькому Сході, та повідомлень про можливе придбання Москвою іранських ракет Україна заявила, що направить ноту Ізраїлю про невідкладне надання систем ППО.

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що Ізраїль не постачатиме зброю Україні для протистояння російському вторгненню, але міг би надати систему раннього попередження про наближення ракетних ударів чи ударів дронів.

Теми: Кулеба ДмитроІзраїль
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

доповненоШойгу поговорив із главою Пентагону про війну в Україні

Воллес не боротиметься за пост прем’єра Британії та "схиляється" до кандидатури Джонсона

Окупанти спланували підрив дамби Каховської ГЕС ще у квітні – розвідка

Ердоган: Путін став відкритіший до переговорів із Зеленським

IRIS-T пройшла бойове хрещення і показала себе надзвичайно – Повітряні сили

фотоЛукашенку показали білоруські безпілотники

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Кулеба звернувся до міністрів ЄС з бомбосховища: просив про ППО і санкції проти Ірану
Гендиректор МАГАТЕ провів переговори з Кулебою у "київському бункері"
Кулеба: Після ракетних ударів ніхто із західних партнерів не пропонував переговори з РФ
Останні новини
20:11
"Інсайд" Лукашенка про СБУ виявився "черговими фантазіями"
19:50
Німецька компанія передала Україні радіолокаційну станцію для IRIS-T
19:47
відеоТімоті Снайдер визначив 6 ознак геноциду, дії Путіна їм відповідають
19:35
Мелоні оголосила склад майбутнього уряду Італії
19:28
Росія припинила діяльність "органів влади" в Бериславі – Генштаб
19:27
Від українських ударів загинули 10 громадян Ірану, які тренували росіян – ЗМІ
19:22
США не дали візи членам "Росатому", які хотіли взяти участь у конференції МАГАТЕ
19:19
У деяких містах переносять шкільні канікули, щоб "зекономити на світлі" – реакція омбудсмена
19:10
Президент Італії доручив Мелоні сформувати новий уряд
19:09
Унаслідок ударів з 10 жовтня РФ завдала збитків на мільярди доларів – глава Міненерго
Усі новини...