Кулеба і прем’єр Ізраїлю обговорили іранські дрони та військову допомогу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в четвер провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

I spoke to Israeli Prime Minister @YairLapid and informed him on unspeakable suffering, loss of life, and destruction caused by Russian missiles and Iranian-made drones. We discussed in detail Ukraine’s request for Israel to provide air and missile defense systems and technology.

Як повідомив Кулеба у Twitter, він розповів ізраїльському прем’єру про "невимовні страждання, людські жертви та руйнування, спричинені російськими ракетами та іранськими безпілотниками".

"Ми детально обговорили запит України на надання Ізраїлем систем та технологій протиповітряної та протиракетної оборони", – додав глава українського МЗС.

Своєю чергою Лапід зазначив, що поділився з Кулебою "глибоким занепокоєнням через військові зв'язки між Іраном і Росією". "Ізраїль стоїть з українським народом", – додав він.

This evening, I spoke with the Foreign Minister of Ukraine, @DmytroKuleba, who gave me an update on the war in Ukraine.



I shared with him our deep concern about the military ties between Iran and Russia.



Israel stands with the Ukrainian people. 🇮🇱 🇺🇦