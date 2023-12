Кулеба и премьер Израиля обсудили иранские дроны и военную помощь

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в четверг провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

I spoke to Israeli Prime Minister @YairLapid and informed him on unspeakable suffering, loss of life, and destruction caused by Russian missiles and Iranian-made drones. We discussed in detail Ukraine’s request for Israel to provide air and missile defense systems and technology.

Как сообщил Кулеба в Twitter, он рассказал израильскому премьеру о "неописуемых страданиях, человеческих жертвах и разрушениях, вызванных российскими ракетами и иранскими беспилотниками".

"Мы подробно обсудили запрос Украины на предоставление Израилем систем и технологий противовоздушной и противоракетной обороны", - добавил глава украинского МИД.

В свою очередь Лапид отметил, что поделился с Кулебой "глубоким беспокойством из-за военных связей между Ираном и Россией". "Израиль стоит с украинским народом", - добавил он.

This evening, I spoke with the Foreign Minister of Ukraine, @DmytroKuleba, who gave me an update on the war in Ukraine.



I shared with him our deep concern about the military ties between Iran and Russia.



Israel stands with the Ukrainian people. 🇮🇱 🇺🇦