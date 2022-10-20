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Кулеба и премьер Израиля обсудили иранские дроны и военную помощь

"Европейская правда"Четверг, 20 октября 2022, 23:15
Кулеба и премьер Израиля обсудили иранские дроны и военную помощь
Дмитрий Кулеба, фото Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в четверг провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как сообщил Кулеба в Twitter, он рассказал израильскому премьеру о "неописуемых страданиях, человеческих жертвах и разрушениях, вызванных российскими ракетами и иранскими беспилотниками".

"Мы подробно обсудили запрос Украины на предоставление Израилем систем и технологий противовоздушной и противоракетной обороны", - добавил глава украинского МИД.

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В свою очередь Лапид отметил, что поделился с Кулебой "глубоким беспокойством из-за военных связей между Ираном и Россией". "Израиль стоит с украинским народом", - добавил он.

На фоне активного использования Россией беспилотников из Ирана, который является стратегическим соперником Израиля на Ближнем Востоке, и сообщений о возможном приобретении Москвой иранских ракет Украина заявила, что направит ноту Израилю о безотлагательном предоставлении систем ПВО.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что Израиль не будет поставлять оружие Украине для противостояния российскому вторжению, но мог бы предоставить систему раннего предупреждения о приближении ракетных ударов или ударов дронов.

Темы: Кулеба ДмитрийИзраиль
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