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Байден про плани республіканців скоротити допомогу Україні: Занепокоєний

Анастасія КалатурП'ятниця, 21 жовтня 2022, 03:05
Байден про плани республіканців скоротити допомогу Україні: Занепокоєний
ФОТО: GETTY

Президент США Джо Байден занепокоєний тим, що допомога Штатів дляи України може ослабнути, якщо республіканці візьмуть контроль над Палатою представників Конгресу.

Джерело: Байден, якого цитує CNN та Reuters

Деталі: "Так, я занепокоєний тим, що вони (республіканці - Ред.) сказали, що скоротять допомогу".

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Що передувало: Лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті заявив, що якщо республіканці візьмуть контроль над Палатою за результатами виборів у листопаді, вони можуть бути не настільки готові надати допомогу.

Знати більше: Politico: У Республіканській партії США виник розкол щодо допомоги Україні

Нагадаємо: Після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого Штати надали Україні понад 17,5 млрд доларів допомоги.

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Теми: СШАзброяБайден
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