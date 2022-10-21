Байден о планах республиканцев сократить помощь Украине: Обеспокоен

Президент США Джо Байден обеспокоен тем, что помощь Штатов для Украины может ослабнуть, если республиканцы возьмут контроль над Палатой представителей Конгресса.

Источник: Байден, которого цитирует CNN и Reuters

Детали: "Да, я обеспокоен тем, что они (республиканцы - Ред.) сказали, что сократят помощь".

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Что предшествовало: Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти заявил, что если республиканцы возьмут контроль над Палатой по результатам выборов в ноябре, они могут быть не настолько готовы предоставить помощь.

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Напомним: После полномасштабного вторжения России 24 февраля Штаты предоставили Украине более 17,5 млрд долларов помощи.