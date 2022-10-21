ОК "Південь": ЗСУ підірвали два склади з російськими боєприпасами

ЗСУ підірвали 2 склади з боєприпасами на півдні України.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Втрати ворога:

Реклама:

28 військових;

дві самохідні артсистеми типу "Мста-С";

міномет;

бойова машина піхоти;

танк.

В районі Борозенського ЗСУ знищили ворожий контрольно-спостережний пункт.

Решта результатів дорозвідується.

Пошкоджено дві бойові машини піхоти, інша автомобільна техніка.

ВІДЕО ДНЯ

Наша авіація була застосована 7 разів: била по ворожих позиціях ППО, скупченню техніки, складах боєприпасів. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали майже 110 вогневих завдань.

В Бериславському районі ворог тричі атакував наші позиції своєю армійською і штурмовою авіацією, та отримав у відповідь вогневе ураження і ретирувався.