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ОК "Південь": ЗСУ підірвали два склади з російськими боєприпасами

Анастасія КалатурП'ятниця, 21 жовтня 2022, 04:00
ОК Південь: ЗСУ підірвали два склади з російськими боєприпасами
ФОТО: GETTY

ЗСУ підірвали 2 склади з боєприпасами на півдні України.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Втрати ворога:

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  • 28 військових;
  • дві самохідні артсистеми типу "Мста-С";
  • міномет;
  • бойова машина піхоти;
  • танк.

В районі Борозенського ЗСУ знищили ворожий контрольно-спостережний пункт.

Решта результатів дорозвідується.

Пошкоджено  дві бойові машини піхоти, інша автомобільна техніка.

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Наша авіація була застосована 7 разів: била по ворожих позиціях ППО, скупченню техніки, складах боєприпасів. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали майже 110 вогневих завдань.

 В Бериславському районі ворог тричі атакував наші позиції своєю армійською і штурмовою авіацією, та отримав у відповідь вогневе ураження і ретирувався.

Теми: Росіявійна
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