ОК "Південь": ЗСУ підірвали два склади з російськими боєприпасами
П'ятниця, 21 жовтня 2022, 04:00
ЗСУ підірвали 2 склади з боєприпасами на півдні України.
Джерело: ОК "Південь"
Деталі: Втрати ворога:
- 28 військових;
- дві самохідні артсистеми типу "Мста-С";
- міномет;
- бойова машина піхоти;
- танк.
В районі Борозенського ЗСУ знищили ворожий контрольно-спостережний пункт.
Решта результатів дорозвідується.
Пошкоджено дві бойові машини піхоти, інша автомобільна техніка.
Наша авіація була застосована 7 разів: била по ворожих позиціях ППО, скупченню техніки, складах боєприпасів. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали майже 110 вогневих завдань.
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В Бериславському районі ворог тричі атакував наші позиції своєю армійською і штурмовою авіацією, та отримав у відповідь вогневе ураження і ретирувався.