ОК "Юг": ВСУ взорвали два склада с российскими боеприпасами

ВСУ взорвали 2 склада с боеприпасами на юге Украины.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Потери врага:

28 военных;

две самоходные артсистемы типа "Мста-С";

миномет;

боевая машина пехоты;

танк.

В районе Борозенского ВСУ уничтожили вражеский контрольно-наблюдательный пункт.

Остальные результаты доразведываются.

Повреждены две боевые машины пехоты, другая автомобильная техника.

Наша авиация была применена 7 раз: била по вражеским позициям ПВО, скоплению техники, складам боеприпасов. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили почти 110 огневых задач.

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В Бериславском районе враг трижды атаковал наши позиции своей армейской и штурмовой авиацией, но получил в ответ огневое поражение и ретировался.