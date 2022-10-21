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ОК "Юг": ВСУ взорвали два склада с российскими боеприпасами

Анастасия КалатурПятница, 21 октября 2022, 04:00
ФОТО: GETTY

ВСУ взорвали 2 склада с боеприпасами на юге Украины.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Потери врага:

  • 28 военных;
  • две самоходные артсистемы типа "Мста-С";
  • миномет;
  • боевая машина пехоты;
  • танк.

В районе Борозенского ВСУ уничтожили вражеский контрольно-наблюдательный пункт.

Остальные результаты доразведываются.

Повреждены две боевые машины пехоты, другая автомобильная техника.

Наша авиация была применена 7 раз: била по вражеским позициям ПВО, скоплению техники, складам боеприпасов. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили почти 110 огневых задач.

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В Бериславском районе враг трижды атаковал наши позиции своей армейской и штурмовой авиацией, но получил в ответ огневое поражение и ретировался.

Темы: Росcиявойна
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