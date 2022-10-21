ОК "Юг": ВСУ взорвали два склада с российскими боеприпасами
Пятница, 21 октября 2022, 04:00
ВСУ взорвали 2 склада с боеприпасами на юге Украины.
Источник: ОК "Юг"
Детали: Потери врага:
- 28 военных;
- две самоходные артсистемы типа "Мста-С";
- миномет;
- боевая машина пехоты;
- танк.
В районе Борозенского ВСУ уничтожили вражеский контрольно-наблюдательный пункт.
Остальные результаты доразведываются.
Повреждены две боевые машины пехоты, другая автомобильная техника.
Наша авиация была применена 7 раз: била по вражеским позициям ПВО, скоплению техники, складам боеприпасов. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили почти 110 огневых задач.
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