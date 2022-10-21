ЄС не встановив обмежень цін на газ, але домовився далі шукати компроміс

Після переговорів у Брюсселі 27 лідерів країн-членів ЄС не змогли подолати розбіжності між найбільшими країнами і встановити обмеження ціни на газ, але домовилися далі шукати компроміс на основі пропозицій Єврокомісії.

Джерело: президент ЄК Урсула фон дер Ляєн, Bloomberg, голова Євроради Шарль Мішель, джерела WP

Пряма мова Мішеля: "Домовилися працювати над заходами щодо стримування цін на енергоносії для домогосподарств та бізнесу".

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Деталі: Після годин переговорів лідери попросили виконавчу владу ЄС запропонувати "тимчасовий динамічний ціновий коридор для операцій з природним газом, щоб негайно обмежити епізоди надмірного зростання цін на газ". Вони також заявили, що будуть продовжувати розробку тимчасових рамок для обмеження ціни на газ у виробництві електроенергії, включаючи аналіз витрат і вигод. Урсула фон дер Ляєн сказала, що "ми розробимо додатковий новий індекс, який краще відображатиме ситуацію з цінами на СПГ, а поки що ми створимо механізм ринкової корекції, щоб обмежити епізоди надмірних цін на газ".

Лідери також попросили вжити заходів для уникнення екстремальних цінових стрибків і використовувати їхню спільну купівельну спроможність як важіль впливу в переговорах зі світовими постачальниками газу. Спільні закупівлі будуть добровільними, але з вимогою, що 15% від обсягу, необхідного для заповнення газових сховищ, будуть купуватися блоком.

Дипломати заявили, що вплив пропозицій повинен бути належним чином оцінений експертами перед затвердженням, і лідери наполягли на тому, що будь-яка угода повинна враховувати їх різні енергетичні баланси. Один з високопоставлених дипломатів підсумував, що "ви ж не сідаєте в поїзд, не знаючи пункту призначення".

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Зазначається, що на початку саміту розбіжності були настільки великими, що досягнення згоди щодо подальшого вивчення плану, запропонованого Комісією, розглядалося майже як досягнення саме по собі.

Лідери ЄС зустрінуться в п'ятницю на другий день саміту, на порядку денному якого будуть економічні питання. Міністри енергетики блоку зустрінуться наступного тижня, щоб далі узгоджувати деталі.

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