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ЕС не установил ограничений цен на газ, но договорился дальше искать компромисс

"Украинская правда"Пятница, 21 октября 2022, 04:38
ЕС не установил ограничений цен на газ, но договорился дальше искать компромисс
ФОТО: GETTY

После переговоров в Брюсселе 27 лидеров стран-членов ЕС не смогли преодолеть разногласия между крупнейшими странами и установить ограничения цены на газ, но договорились дальше искать компромисс на основе предложений Еврокомиссии.

Источник: президент ЕК Урсула фон дер Ляйен, Bloomberg, председатель Евросовета Шарль Мишель, источники WP

Прямая речь Мишеля: "Договорились работать над мерами по сдерживанию цен на энергоносители для домохозяйств и бизнеса".

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Детали: После часов переговоров лидеры попросили исполнительную власть ЕС предложить "временный динамический ценовой коридор для операций с природным газом, чтобы немедленно ограничить эпизоды чрезмерного роста цен на газ". Они также заявили, что будут продолжать разработку временных рамок для ограничения цены на газ в производстве электроэнергии, включая анализ затрат и выгод. Урсула фон дер Ляйен сказала, что "мы разработаем дополнительный новый индекс, который будет лучше отражать ситуацию с ценами на СПГ, а пока что мы создадим механизм рыночной коррекции, чтобы ограничить эпизоды чрезмерных цен на газ".

Лидеры также попросили принять меры для избежания экстремальных ценовых скачков и использовать их общую покупательную способность как рычаг влияния в переговорах с мировыми поставщиками газа. Совместные закупки будут добровольными, но с требованием, что 15% от объема, необходимого для заполнения газовых хранилищ, будут покупаться блоком.

Дипломаты заявили, что влияние предложений должно быть должным образом оценено экспертами перед утверждением, и лидеры настояли на том, что любое соглашение должно учитывать их различные энергетические балансы. Один из высокопоставленных дипломатов подытожил, что "вы же не садитесь в поезд, не зная пункта назначения".

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Отмечается, что в начале саммита разногласия были настолько большими, что достижение согласия относительно дальнейшего изучения плана, предложенного Комиссией, рассматривалось почти как достижение само по себе.

Лидеры ЕС встретятся в пятницу на второй день саммита, на повестке дня которого будут экономические вопросы. Министры энергетики блока встретятся на следующей неделе, чтобы дальше согласовывать детали.

Что предшествовало:

  • 18 октября Европейская комиссия внесла новый пакет предложений для преодоления энергетического кризиса, который касается проблемы дефицита природного газа на европейском рынке.
  • Среди предложений - совместные закупки газа (не менее 15% для заполнения хранилищ); новый ценовой ориентир для сжиженного природного газа до марта 2023 года; механизм коррекции цен для установления динамического ценового лимита для сделок на нидерландской газовой бирже TTF (она является ориентиром для биржевых цен на газ во всей Европе); механизм распределения газа для государств-членов ЕС, пострадавших в результате дефицита.
  • ЕС ранее уже согласовал добровольное сокращение потребления газа на 15%. Проект предусматривает, что Брюссель будет следить за выполнением и может активировать обязательное сокращение или пересмотреть цели, если меры окажутся неэффективными.

Темы: энергетикагазЕС
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