Суперяхта олігарха Мордашова покинула Гонконг
П'ятниця, 21 жовтня 2022, 06:20
Яхта Nord підсанкційного російського олігарха Олексія Мордашова покинула води Гонконгу і попрямувала до південноафриканського порту Кейптаун.
Джерело: CNN з посиланням на MarineTraffic
Деталі: Морський департамент Гонконгу підтвердив, що "Норд" покинула Гонконг в четвер, але сказав, що не може надати подальших коментарів.
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Що передувало:
- Мільярдер Мордашов, близький до президента Володимира Путіна, був серед низки росіян, на яких Штати та ЄС наклали санкції після вторгнення Росії в Україну за їхні зв'язки з Путіним.
- 141-метрова яхта "Норд" вартістю понад 500 мільйонів доларів на початку жовтня була помічена в Гонконзі, куди прибула з Владивостока.
- Гонконг заявив, що не застосовуватиме санкції проти самого Мордашова чи Nord, оскільки немає "законних повноважень вживати заходів щодо таких санкцій, запроваджених іншими юрисдикціями".