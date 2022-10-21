Суперяхта олігарха Мордашова покинула Гонконг

Яхта Nord підсанкційного російського олігарха Олексія Мордашова покинула води Гонконгу і попрямувала до південноафриканського порту Кейптаун.

Джерело: CNN з посиланням на MarineTraffic

Деталі: Морський департамент Гонконгу підтвердив, що "Норд" покинула Гонконг в четвер, але сказав, що не може надати подальших коментарів.

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