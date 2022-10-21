Суперяхта олігарха Мордашова покинула Гонконг

Яхта Nord підсанкційного російського олігарха Олексія Мордашова покинула води Гонконгу і попрямувала до південноафриканського порту Кейптаун.

Джерело: CNN з посиланням на MarineTraffic

Деталі: Морський департамент Гонконгу підтвердив, що "Норд" покинула Гонконг в четвер, але сказав, що не може надати подальших коментарів.

Що передувало:

Мільярдер Мордашов, близький до президента Володимира Путіна, був серед низки росіян, на яких Штати та ЄС наклали санкції після вторгнення Росії в Україну за їхні зв'язки з Путіним.

141-метрова яхта "Норд" вартістю понад 500 мільйонів доларів на початку жовтня була помічена в Гонконзі, куди прибула з Владивостока.

Гонконг заявив, що не застосовуватиме санкції проти самого Мордашова чи Nord, оскільки немає "законних повноважень вживати заходів щодо таких санкцій, запроваджених іншими юрисдикціями".