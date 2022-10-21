Суперяхта олигарха Мордашова покинула Гонконг

Яхта Nord подсанкционного российского олигарха Алексея Мордашова покинула воды Гонконга и направилась в южноафриканский порт Кейптаун.

Источник: CNN со ссылкой на MarineTraffic

Детали: Морской департамент Гонконга подтвердил, что "Норд" покинула Гонконг в четверг, но сказал, что не может предоставить дальнейших комментариев.

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