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Суперяхта олигарха Мордашова покинула Гонконг

"Украинская правда"Пятница, 21 октября 2022, 06:20
Суперяхта олигарха Мордашова покинула Гонконг
ФОТо: GETTY

Яхта Nord подсанкционного российского олигарха Алексея Мордашова покинула воды Гонконга и направилась в южноафриканский порт Кейптаун.

Источник: CNN со ссылкой на MarineTraffic

Детали: Морской департамент Гонконга подтвердил, что "Норд" покинула Гонконг в четверг, но сказал, что не может предоставить дальнейших комментариев.

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Что предшествовало:  

  • Миллиардер Мордашов, близкий к президенту Владимиру Путину, был среди ряда россиян, на которых Штаты и ЕС наложили санкции после вторжения России в Украину за их связи с Путиным.
  • 141-метровая яхта "Норд" стоимостью более 500 миллионов долларов в начале октября была замечена в Гонконге, куда прибыла из Владивостока.
  • Гонконг заявил, что не будет применять санкции против самого Мордашова или Nord, поскольку нет "законных полномочий принимать меры в отношении таких санкций, введенных другими юрисдикциями".

Темы: РосcиясанкцииКитай
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