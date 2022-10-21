Суперяхта олигарха Мордашова покинула Гонконг

Яхта Nord подсанкционного российского олигарха Алексея Мордашова покинула воды Гонконга и направилась в южноафриканский порт Кейптаун.

Источник: CNN со ссылкой на MarineTraffic

Детали: Морской департамент Гонконга подтвердил, что "Норд" покинула Гонконг в четверг, но сказал, что не может предоставить дальнейших комментариев.

Что предшествовало:

Миллиардер Мордашов, близкий к президенту Владимиру Путину, был среди ряда россиян, на которых Штаты и ЕС наложили санкции после вторжения России в Украину за их связи с Путиным.

141-метровая яхта "Норд" стоимостью более 500 миллионов долларов в начале октября была замечена в Гонконге, куда прибыла из Владивостока.

Гонконг заявил, что не будет применять санкции против самого Мордашова или Nord, поскольку нет "законных полномочий принимать меры в отношении таких санкций, введенных другими юрисдикциями".