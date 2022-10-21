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Зведення Генштабу: Росія перекинула 2 тисячі мобілізованих на Херсонщину

Анастасія КалатурП'ятниця, 21 жовтня 2022, 07:08
ФОТО: GETTY

На тимчасово захоплену територію Херсонської області  для поповнення втрат і посилення підрозділів прибуло до 2 тисяч російських мобілізованих.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Окупаційна влада видала розпорядження про підготовку евакуації для так званих "банківських установ". Є евакуаційні списки завезених російських медпрацівників і вчителів. Об’єкти гуманітарної сфери в Херсоні припиняють роботу.

За добу ЗСУ відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Опитне, Бахмут, Побєда та Мар’їнка Донецької області.

Минулої доби ворог завдав 3 ракетних та 24 авіаційних удари, здійснив понад 30 обстрілів з РСЗВ.  Ударів зазнали райони понад 15 населених пунктів. Серед них - Миколаїв; Нова Кам’янка і Мала Сейдеминуха Херсонської області та Гатище на Харківщині.

Росіяни використали крилаті та зенітні керовані ракети, а також 20   Shahed-136.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.  На інших напрямках ворог стріляв:

ВІДЕО ДНЯ
  • на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів і ствольної артилерії, в районах населених пунктів Стариця, Красне та Хатнє;
  • на Куп’янському та Лиманському напрямках – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Зарічне, Нове, Першотравневе Стельмахівка, Терни та Ямполівка;
  • на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Зеленопілля, Спірне, Іванград та Яковлівка;
  • на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Марʼїнка, Новомихайлівка, Первомайське та Семенівка.
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли у районах Времівки, Вугледара, Дорожнянки, Нескучного, Новоданилівки та Степової.
  • на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони до 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки окупанти здійснили більш як 20 вильотів БпЛА різних типів.

Ворог не полишає спроб наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Українська авіація минулої доби завдала 5 ударів. Було ураження 3 опорних пунктів і районів зосередження озброєння та військової техніки і 2 позицій зенітних ракетних комплексів противника.   ППО збила 15 БпЛА. Воїни ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, засіб ППО, міст та понтонну переправу противника.

До лікарні   Мелітополя Запорізької області  прибуло одночасно понад 30 поранених після вогневого ураження, завданого ЗСУ.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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